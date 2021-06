Um ciclista, com cerca de 35 anos, morreu este sábado ao colidir com um carro na rua do Bolhão, em Fiães, Santa Maria da Feira. A colisão provocou ainda um ferido grave, de 41 anos, que seguia na bicicleta com a vítima mortal.Este ferido foi já transportado ao Hospital de Santa Maria da Feira.A população critica o cruzamento recém-inaugurado onde decorreu o acidente que será já o segundo desta semana.