Cidadãos que estavam em isolamento no Parque Saúde de Lisboa foram transferidos para hospital

As quatro pessoas que estavam em isolamento profilático no Parque Saúde de Lisboa, devido ao surto do novo coronavírus (2019-nCoV) na China, foram esta quinta-feira transferidas para o Hospital Pulido Valente, onde estão internados voluntariamente mais 16 cidadãos.

A informação foi avançada pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, numa conferência de imprensa, em Lisboa, onde foi feito novo balanço sobre a infeção pelo '2019-nCoV'.

Graça Freitas disse que a transferência dos quatro cidadãos para o Hospital Pulido Valente, igualmente em Lisboa, foi efetuada a pedido dos próprios, que "manifestaram a intenção" de ficar nas mesmas instalações que as restantes 16 pessoas.

O grupo, que inclui 18 cidadãos portugueses e duas cidadãs brasileiras, esteve na cidade chinesa de Wuhan, onde começou o surto do novo coronavírus (família de vírus que pode provocar pneumonia), e chegou no domingo ao aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa.

Desde então, e com o seu consentimento, as pessoas encontram-se em isolamento profilático face ao risco de exposição ao vírus a que estiveram sujeitas na China.

A diretora-geral da Saúde reiterou que os 20 cidadãos estão bem de saúde, sem sintomas de infeção pelo '2019-nCoV' e que, desde quinta-feira, podem circular durante o dia num "espaço exterior reservado" do Hospital Pulido Valente desde que usem máscara protetora.

Novos testes de despistagem do novo coronavírus serão feitos perto do fim do isolamento, no 10º ou 11º dia. As primeiras análises efetuadas deram resultados negativos.

As 20 pessoas vão ficar em isolamento profilático durante 14 dias, tempo estimado para o período de incubação (até ao aparecimento de sintomas de infeção) do novo coronavírus.

A China elevou esta quinta-feira para 563 mortos e mais de 28 mil infetados o balanço do surto do coronavírus '2019-nCoV', identificado em dezembro na cidade de Wuhan, colocada sob quarentena.

Além do território continental da China e das regiões de Macau e Hong Kong, há casos de infeção confirmados em mais de 20 países.

A Organização Mundial de Saúde declarou há uma semana o surto do novo coronavírus uma emergência de saúde pública internacional devido ao risco elevado de propagação do '2019-nCoV' à escala global.

A emergência internacional supõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação em termos mundiais.