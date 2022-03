Cinco anos e quatro meses de prisão para ladrão com pistola de plástico

Um homem foi condenado, esta tarde de sexta-feira, pelo tribunal da Feira, a uma pena de prisão de cinco anos e quatro meses por ter assaltado vários estabelecimentos, com a ameaça de uma pistola de plástico, no final de 2020, no distrito de Aveiro.



O arguido foi condenado por quatro crimes de roubo simples, um crime de arma proibida e quatro crimes por condução sem habilitação legal.





Segundo a acusação, o homem usou uma viatura furtada para se deslocar e assaltar a papelaria Eixo, em Aveiro. O arguido ameaçou a funcionários com o revólver de plástico e escapou com o dinheiro da caixa registadora e do jogo da Santa Casa da Misericórdia.O homem, dias depois, assaltou, com a ajuda de um cúmplice, uma confeitaria e um supermercado, em Milheirós de Poiares. Na fuga, de carro, o arguido acabou por colidir, frontalmente, contra um carro da GNR.O homem foi detido mas o cúmplice conseguiu escapar.