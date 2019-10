Cinco cães recém-nascidos abandonados num caixote do lixo

Cinco cães recém-nascidos foram esta quarta-feira recolhidos pela GNR de Castelo Branco de um contentor do lixo, na localidade de Teixoso, Covilhão.De acordo com um comunicado oficial daquela força policial, os militares receberam uma denúncia, por parte de funcionários da freguesia, a dar conta de que se encontrava uma ninhada de cães vivos num contentor do lixo.Os animais foram colocados no lixo dentro de um saco plástico fechado, o que levou à morte de um dos cães.A ninhada foi recolhida e encontra-se ao cuidado da Associação Protetora de Animais da Covilhã. A entidade está agora à procura de uma família de acolhimento temporário para cuidar e alimentar os cães.O Núcleo de Proteção Ambiental da Covilhã está também a proceder a diligências de investigação "com vista a identificar o autor do ilícito", refere o comunicado."A GNR alerta que os maus-tratos e o abandono de animais de companhia é crime, punível com pena de prisão", finaliza o documento.