Cinco homens, com idades entre os 26 e os 41 anos, foram detidos em flagrante pela PSP quando furtavam uma bobine de cabo em cobre (100 metros) e uma caixa com garrafas de vinho de um camião, esta sexta-feira de madrugada, na Avenida Arquiteto Alcino Soutinho, em Matosinhos.





No local, os agentes perceberam que outras viaturas pesadas de transporte de mercadorias estavam com as lonas de contenção das cargas rasgadas, o que indicia que tenham tentado furtar em outros camiões estacionados.