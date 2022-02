Cinco detidos por furto de catalisadores na Moita e em Pegões

Foram detidos cinco homens, entre os 34 e os 36 anos, esta quarta-feira, por roubarem catalisadores, na Moita e em Pegões, em duas situações distintas.



Na primeira situação, após uma denúncia de uma tentativa de furto de um catalisador, a GNR da Moita deslocou-se ao local e intercetou o veículo suspeito, procedendo à detenção de três suspeitos. Foram apreendidos um catalisador, um macaco de levantamento automóvel, uma rebarbadora a bateria elétrica com um disco de corte, um carregador de bateria portátil, uma chave de rodas, uma navalha e um alicate.

No segundo caso, na sequência de uma denúncia também por tentativa de furto de um catalisador, a GNR de Canha deslocou-se ao local e os suspeitos já se tinham colocado em fuga. O veículo foi intercetado e foram detidos dois suspeitos. Foram apreendidos três catalisadores, uma rebarbadora a bateria elétrica com um disco de corte, um carregador da bateria portátil e cinco discos de corte.

Todos os suspeitos, alguns com antecedentes criminais relacionados com furtos, foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos aos Tribunais Judiciais da Moita e do Montijo.