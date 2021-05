Homem apanhado debaixo de carro a roubar catalisador em Lisboa

A PSP de Lisboa deteve cinco homens suspeitos de roubarem catalisadores na zona da Portela.



O alerta foi dado pelas 00h50 de quinta-feira. As autoridades foram chamadas para o local, onde encontraram um suspeito debaixo da viatura a cortar o catalisador com uma rebarbadora elétrica.

"Intercetado o suspeito, foi possível entender que, enquanto se encontrava a praticar o ilícito, o mesmo se encontrava em chamada telefónica, tendo de imediato assumido que não se encontrava sozinho e que tinha uma viatura de apoio onde se encontrariam outros coautores do crime", pode ler-se num comunicado da polícia.



Após a realização de diligências, foram intercetados outros dois suspeitos no interior de um carro nas imediações, confirmando-se a chamada entre os intervenientes.



No mesmo dia, pelas 03h30, em Belém, uma testemunha revelou à PSP que estariam dois homens a furtar catalisadores. As autoridades deslocaram-se ao local e encontraram no banco traseiro de uma viatura uma rebarbadora, quatro discos de corte e uma bateria. Ao localizarem a viatura alvo de furto, os polícias apuraram que o tubo entre o motor e o catalisador teria sido cortado. Um dos suspeito já tinha sido detido no dia 22 de abril, em Cascais, pela prática do mesmo crime.



Os cinco detidos têm idades compreendidas entre os 19 e os 60 anos de idade.

Os suspeitos foram notificados para comparecerem em tribunal para aplicação das medidas de coação.