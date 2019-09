Cinco feridos após despiste de carrinha em Tabuaço

Cinco pessoas ficaram feridas na tarde desta terça-feira após a carrinha em que seguiam se ter despistado na localidade de Adorigo, no concelho de Tabuaço.

Segundo Marcos Fonseca, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Tabuaço, "as vítimas graves são um homem com 62 anos e uma mulher com 50 anos que seguiam numa viatura ligeira de passageiros em conjunto com mais duas mulheres, de 52 e 59 anos e um homem na casa dos 40 anos que sofreram ferimentos ligeiros".

O acidente aconteceu na Estrada Nacional 222 ao quilómetro 146, no sentido Pinhão-Peso da Régua. Os dois feridos graves foram transportados para o hospital de Vila Real. As duas mulheres que sofreram ferimentos ligeiros recusaram ser transportadas pelas equipas de socorro presentes no local.

Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, as vítimas deste acidente regressavam a casa depois de um dia de vindima. No local estão 16 operacionais apoiados por oito viaturas, incluindo os Bombeiros de Tabuaço, uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Vila Real e militares da GNR.