Dominada uma das duas frentes do fogo em Viseu

O incêndio que deflagrou na quarta-feira em Tabuaço continuava às 06h30 ativo, mas com menos uma frente ativa, numa zona de escarpa, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS)."O incêndio tem uma frente ativa numa zona de difícil acesso, numa escarpa. Não há povoações nem pessoas em risco", adiantou a mesma fonte.Segundo o CDOS de Viseu, o combate ao incêndio deverá ser reforçado durante a manhã com meios aéreos.O incêndio em mato teve início às 15h20 de quarta-feira, na localidade de Vale de Figueira, na freguesia de Chavães, concelho de Tabuaço, distrito de Viseu, e teve duas frentes ativas.Às 06h30 estavam no local estavam 217 operacionais, com o apoio de 68 meios terrestres.