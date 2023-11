Uma colisão entre um carro e um autocarro causou cinco feridos na Venteira, Amadora, na manhã desta sexta-feira.Três das vítimas, entre as quais uma mulher grávida, foram transportadas para o hospital. Todos os feridos seguiam no autocarro.Os Bombeiros da Amadora receberam o alerta às 11h01. No local, estiveram 16 operacionais, apoiados por seis viaturas.