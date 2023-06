Dois mortos e dois feridos em acidente na N10 em Benavente

Duas homens morreram e outros dois ficaram feridos, esta manhã de sexta-feira, numa colisão entre três camiões de mercadorias e um carro na N10, entre Porto Alto e Santo Estêvão, no concelho de Benavente. A estrada esteve cortada ao trânsito em ambos os sentidos durante várias horas.O alerta para o acidente foi dado por volta das 4h45.sabe que as vítimas mortais têm idades compreendidas entre os 34 e 40 anos, que conduziam os veículos pesados.Os feridos, considerados leves, foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira.No local estiveram 29 operacionais apoiados por 11 viaturas dos Bombeiros de Samora Correia e Benavente, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira e a GNR.O Núcleo de Investigação Criminal dos Acidentes de Viação de Santarém está a investigar as causas do acidente.A N10 já está reaberta ao trânsito.