Quatro homens e uma mulher ficaram feridos, esta noite de segunda-feira, na sequência de desacatos entre familiares, em Sever do Vouga.O alerta foi dado, cerca das 21h30, para os bombeiros de Sever do Vouga, para uma ocorrência relacionada com agressões, na rua da Eira Velha, em Talhadas.As vítimas foram levadas pelos bombeiros de Sever do Vouga, para o hospital de Aveiro.A GNR local foi acionada.