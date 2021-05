Cinco homens burlam através de MBWay com perfis femininos nos Açores

Cinco homens, com idades entre os 21 e os 36 anos, residentes em São Miguel, Açores, (a maioria é do concelho da Ribeira Grande) foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por criarem perfis femininos falsos na rede social Facebook, para burlar através da aplicação bancária MBWay. As vítimas eram homens mais velhos. A certa altura pediam-lhes pequenas ajudas financeiras, através do MBWay.





A maioria das vítimas acedia a fazer o registo da aplicação com números de telefone dos burlões, dando-lhes acesso às contas bancárias. A PJ já confirmou mais de três dezenas de vítimas, lesadas em 65 mil euros. O grupo estava esta sexta-feira em tribunal.