Cinco homens detidos por fraudes através da aplicação MBWay

Cinco homens foram detidos pela Polícia Judiciária, nos Açores, por indícios de crimes de burla informática agravada, falsidade informática e acesso ilegítimo através da aplicação MBWay, lesando mais de 30 pessoas no país, num valor que ronda os 65 mil euros.

Os homens, com idades compreendidas entre os 21 e os 36 anos, criavam perfis falsos nas redes sociais e plataformas de comércio eletrónico que usavam para enganar as pessoas. Os suspeitos instruíam as vítimas para um conjunto de procedimentos que permitiam o acesso às contas bancárias das mesmas, nomeadamente a divulgação do código PIN.

Os detidos serão presentes a um juiz que decretará as medidas de coação a serem aplicadas.