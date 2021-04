Cinco homens detidos por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida em Lisboa

Cinco homens, entre os 22 e os 55 anos, foram caçados esta terça-feira pela PSP suspeitos do crime de tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida.A detenção foi feita após uma investigação das autoridades que durava já há vários meses. O grupo vendia estupefacientes no bairro da Serafina, em Lisboa.Os membros do grupo tinham um esquema bem definido em que procediam diariamente a centenas de vendas diretas de estupefaciente, nomeadamente drogas duras, aos consumidores que ali se deslocavam.Esta era a única fonte de rendimentos dos indivíduos.No dia da operação realizaram-se oito buscas domiciliárias, tendo resultado ainda na apreensão dos seguintes objetos e substâncias proibidas e com valor probatório para a investigação. Entre o material apreendido estão 330 doses individuais de haxixe; 220 doses individuais de cocaína; 200 doses individuais de heroína; um Imac furtado; um telemóvel furtado, duas armas de calibre 6.35 mm e 1160 euros relacionados com a venda de estupefacientes.