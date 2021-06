Cinco homens detidos por suspeita de esquema de tráfico de droga na "Operação Centro Sul"

A Polícia Judiciária procedeu à detenção de cinco homens suspeitos de estarem envolvidos num esquema de tráfico de droga durante uma investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).



A investigação dos últimos dois meses, intitulada "Operaçaõ Centro Sul", tinha por base uma estrutura criminosa que operava nas regiões de Lisboa, Alentejo e Algarve e que introduzia grandes quantidades de haxixe no País. Foram apreendidos 220 quilos de haxixe e 1.266.830 euros.





As autoridades apreenderam ainda uma arma de fogo, cinco viaturas ligeiras, cinco motociclos, uma moto de água, telemóveis e vária documentação.Foram também apreendidos objetos relacionados com o transporte de droga através de via marítima, como 1160 bidões para combustível, telefones-satélite e outros equipamentos náuticos.Os detidos, com idades compreendidas entre os 26 e os 33 anos, são de nacionalidade portuguesa, revelaram as autoridades, sendo que todos eles já estavam referenciados pelo mesmo crime.Dois dos detidos ficaram em prisão preventiva. Um outro ficou com pulseira eletrónica e os restantes foram sujeitos a medidas de coação não deteentivas.