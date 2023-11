Cinco turistas resgatados nas grutas do Algar Seco em Lagoa. Uma pessoa ficou ferida com gravidade

Cinco turistas foram resgatados, este domingo à tarde, nas grutas do Algar Seco, em Lagoa, depois de terem sido surpreendidos pela ondulação forte, que os empurrou contra as rochas. Uma pessoa ficou ferida com gravidade.O alerta chegou às autoridades pelas 14h23.O ferido grave é um turista alemão de 28 anos, que foi transportado para o Hospital de Faro.As outras quatro pessoas, de nacionalidade checa, sofreram ferimentos ligeiros. Apenas duas foram encaminhadas ao hospital de Portimão para observação.No local estão os Bombeiros de Lagoa, GNR e Polícia Marítima, num total de 14 operacionais e seis viaturas.