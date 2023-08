Uma mulher grávida e duas crianças, com cerca de dois anos, foram os primeiros a serem resgatados do interior de uma gruta, na zona de Carvoeiro, em Lagoa, depois de uma embarcação turística ter encalhado na areia e virado.



No total, foram salvos 14 turistas e dois tripulantes. Entre as vítimas estavam mais três crianças com cerca de seis anos.









