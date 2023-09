Mulher foi resgatada com vida na praia do Carvalhal em Odemira

Uma mulher, com 31 anos, de nacionalidade turca, foi resgatada com vida na tarde desta segunda-feira, na praia do Carvalhal, no concelho de Odemira.

A mulher, que tinha ido a banhos, sofreu várias escoriações, após ter ficado presa nas rochas devido à forte agitação marítima.

O alerta foi dado pelas 15h42 e a mulher foi resgatada pelos Bombeiros Voluntários de Odemira às 16h47.

Depois de estabilizada no local, a vítima foi transportada pelos Bombeiros de Odemira para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Na operação de resgate estiveram empenhados 10 operacionais, apoiados por três viaturas, dos Bombeiros de Odemira e da Autoridade Marítima Nacional.

Recorde-se que a época balnear já terminou no concelho de Odemira e que as praias já não contam com a segurança de nadadores-salvadores.