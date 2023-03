Mulher fratura perna em queda numa escarpa em Odemira

Uma mulher de 49 anos sofreu esta tarde a fratura da perna esquerda, vítima de uma queda numa escarpa de difícil acesso a norte da praia da Amália, no concelho de Odemira.

Luís Oliveira, Comandante dos Bombeiros de Odemira, explicou ao CM que "por estar numa zona sem acesso por terra, a vítima foi retirada de helicóptero para o campo de futebol do Brejão, onde foi estabilizada e depois transportada pelos Bombeiros de Odemira para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém".

A mulher de nacionalidade dinamarquesa estava a realizar uma caminhada com a irmã quando caiu na escarpa e sofreu a fratura do membro inferior esquerdo.

O alerta foi recebido pelas 11h40, através de Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, tendo sido ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Sines, Bombeiros Voluntários de Odemira e Força Aérea Portuguesa.