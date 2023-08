Colisão provoca dois feridos em Odemira

Uma colisão entre dois carros, na Estrada Nacional 393, no concelho de Odemira, provocou na tarde desta sexta-feira, dois feridos ligeiros.

Os feridos, um deles, ficou encarcerado, depois de estabilizados no local, foram transportados pelos Bombeiros de Odemira para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

A via esteve cortada ao trânsito até a retirada das viaturas.

O alerta foi dado às 16h26 e nas operações de socorro estiveram 19 operacionais, apoiados por 8 viaturas, dos Bombeiros de Odemira, INEM e GNR.