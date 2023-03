Colisão provoca três feridos ligeiros em Sines

A colisão entre duas viaturas de passageiros provocou, esta quarta-feira, três feridos ligeiros na ZIL 2, em Sines.

O violento choque ocorreu no cruzamento da Rua n.º 4 com a Rua H, no interior da Zona Industrial Ligeira II, em Sines.

Os feridos depois de estabilizados no local foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 10h57, e nas operações de socorro estiveram 12 operacionais, apoiados por 5 viaturas, dos Bombeiros de Sines, GNR e Proteção Civil Municipal.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.