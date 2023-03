Atropelamento seguido de despiste provoca dois feridos em Odemira

Um atropelamento seguido de despiste provocou esta sexta-feira, dois feridos, um grave e um ligeiro no Caminho Municipal 501, que liga São Teotónio a Quintas, no concelho de Odemira.

O ferido grave é um homem de 26 anos de nacionalidade Nepalesa que foi atropelado por uma viatura ligeira de passageiros, quando circulava na berma da estrada.

Depois do atropelamento a viatura entrou em despiste, caiu numa zona de ravina, e o seu condutor, um homem do Bangladesh de 28 anos, sofreu ferimentos considerados ligeiros.

Depois de estabilizados no local, os feridos foram transportados pelos Bombeiros de Odemira para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, com acompanhamento da SIV de Odemira.

O alerta foi dado às 18h54 e nas operações de socorro estiveram 12 operacionais, apoiados por 5 viaturas, dos Bombeiros de Odemira, SIV de Odemira e GNR.