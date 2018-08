Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosões e incêndio no pavilhão do Esgueira em Aveiro

Bombeiros já se encontram no local.

20:01

Três explosões seguidas de um incêndio estão a assustar população em Esgueira, Aveiro. O incêndio está a lavrar no pavilhão de basket local.



Segundo o CDOS de Aveiro, as explosões poderão dever-se a uma garrafa de gás.



Os bombeiros já estão no local.



Em atualização