Um casal de portugueses morreu este domingo numa violenta colisão entre vários carros na A10, zona de Loir-et-Cher, na saída de Santenay, em direção a Paris, França. O bebé do casal, de apenas 16 meses, sobreviveu ao acidente e foi transportado para o hospital de Clocheville de Tours, em França, para observação.Um vídeo publicado no Facebook mostra a violência do acidente e revela que uma outra viatura de matrícula luxemburguesa esteve envolvida no choque em cadeia.Na colisão, que se deu cerca das 06h30 de domingo, estiveram envolvidos cinco carros e, para além do casal português morto, duas pessoas ficaram com ferimentos graves.Um dos feridos graves foi atingido por destroços de um carro envolvido no acidente.Recorde-se que o casal, Rita Antunes e Carlos Silva, de 32 e 34 anos, regressava de férias de verão em Portugal e viajava para o Luxemburgo.Ambas as vítimas eram naturais de Leiria e residiam na comuna de Lasauvage, no sul do Luxemburgo.