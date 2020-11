Uma colisão entre dois carros, no IC17, na Encosta do Sol, Amadora, provocou um ferido ligeiro, esta manhã.

Na sequência do acidente, uma das viaturas capotou após colidir com um poste de iluminação - que caiu sobre a via.

O alerta chegou aos Bombeiros da Amadora pelas 9h00. O trânsito esteve condicionado no local.