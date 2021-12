Colisão com carro de fadista Cristina Branco mata Sara Carreira

Foi em apenas 21 minutos que se desenhou, ao quilómetro 60 da Autoestrada do Norte (A1), na tarde de 5 de dezembro de 2020, a sucessão de acidentes que causaram a morte à cantora Sara Carreira. No entanto, como explica a acusação do Ministério Público (MP) de Santarém contra quatro arguidos (entre os quais o namorado da jovem, Ivo Lucas, e a fadista Cristina Branco, por homicídio negligente), a filha mais nova de Tony Carreira morreu após o Range Rover em que seguia ter chocado frontalmente com o carro, já acidentado, de Cristina Branco.