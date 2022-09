Colisão de carro com camião provoca um ferido em Almeirim

Um jovem de 22 anos foi transportado ao Hospital de Vila Franca de Xira depois do carro que conduzia ter chocado de forma aparatosa com um pesado que transportava toros de madeira, numa rotunda em Almeirim.O condutor, que teve que ser desencarcerado do interior do carro, foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim, e terá sofrido ferimentos que não inspiram cuidados de maior.O acidente ocorreu pelas 19h45, quando a vítima, que vinha no sentido das Fazendas de Almeirim para Almeirim, chocou contra o pesado de mercadorias, que já circulava na rotunda da circular urbana.As operações de socorro envolveram os Bombeiros Voluntários de Almeirim, que enviaram ao local sete elementos e duas viaturas, e a GNR, que está a investigar as causas do acidente.