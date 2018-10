Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão em Alcobaça com três carros faz seis feridos e corta o IC2

Duas das vítimas ficaram encarceradas nas viaturas acidentadas.

Por Isabel Jordão | 19:39

Uma colisão entre dois carros e uma carrinha no IC 2, ao quilómetro 91, junto ao cruzamento que dá acesso a Casal da Charneca, no concelho de Alcobaça, fez este sábado, seis feridos. Quatro das vítimas ficaram encarceradas.



Após os trabalhos dos bombeiros, todos os feridos foram desencarcerados e encaminhados para hospital com ferimentos ligeiros.



Quatro das vítimas eram de nacionalidade brasileira e encontravam-se em Portugal de férias. Os outros dois são portugueses. Os feridos têm entre 25 e 62 anos



Segundo o CM conseguiu apurar, o acidente obrigou ao corte total do IC2.



O alerta foi dado às 18h26 e no local estão 28 operacionais e 11 veículos, de acordo com o site da Proteção Civil.