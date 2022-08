Colisão em Coimbra provoca três feridos, dois deles graves

Três pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, numa colisão entre dois veículos ligeiros ao inicio da manhã desta sexta-feira no concelho de Coimbra, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) local.

Segundo o CDOS de Coimbra, o alerta foi recebido às 06h46 para uma colisão rodoviária na Estrada Nacional (EN) 111, na união de freguesias de Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu, da qual resultaram dois feridos graves e um ligeiro.

A mesma fonte disse que foram para o local do acidente elementos dos sapadores bombeiros de Coimbra, GNR e INEM.

De acordo com informação disponibilizada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 08h00 estavam no local 26 elementos apoiados por nove veículos.