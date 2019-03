Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão no IC2 em Rio Maior faz seis feridos

Duas das vítimas ficaram em estado grave, após choque entre dois ligeiros.

22:01

Um acidente que envolveu duas viaturas no IC2, na zona de Rio Maior fez este sábado seis feridos, dois dos quais ficaram em estado grave.



Ao que o CM apurou, o sinistro deu-se no troço entre Asseiceira e o Alto da Serra, no sentido Norte-Sul, estando a via cortada neste sentido. o alerta chegou pelas 20h40.



Uma das vítimas graves ficou encarcerada e terá sofrido lesões muito graves.



Segundo o PROCIV, pelas 22h00 estavam no local 14 operacionais.