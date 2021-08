Três pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira à tarde, na sequência de uma colisão entre uma ambulância de transporte de doentes e um motociclo, na rua do Calvário, em Soalhães, Marco de Canaveses.Segundo apurou ojunto do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, duas das vítimas sofreram ferimentos ligeiros e uma ferimentos graves.Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses, os Bombeiros Voluntários de Baião e a GNR. O alerta foi dado às 16h58.