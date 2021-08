Colisão entre autocarro e carro faz seis feridos em Valongo

Seis pessoas ficaram feridas, no final da tarde desta terça-feira, na sequência de uma colisão entre um autocarro e um carro na rua André Gaspar, em Valongo.Segundo apurou o, as vítimas sofreram todas ferimentos considerados ligeiros. Quatro dos feridos foram levados para o Hospital de São João, no Porto, enquanto os outros dois recusaram o transporte à unidade hospitalar.Para o socorro foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Valongo e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Valongo.