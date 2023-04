Uma colisão entre um camião e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários do Porto provocou, na manhã desta segunda-feira, um ferido ligeiro, em Valongo.O acidente, cujo alerta foi dado às 11h17, aconteceu na A4, ao quilómetro 17 e obrigou ao corte do trânsito.A vítima, o condutor do camião, de 51 anos, foi transportado para o hospital de São João.A ambulância estava imobilizada no sentido Porto-Amarante devido a uma avaria, quando a colisão aconteceu.No local encontra-se a GNR e os Bombeiros de Valongo.