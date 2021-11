Uma colisão entre um autocarro da STCP e um automóvel provocou ferimentos leves num passageiro do veiculo pesado de transporte de passageiros, esta manhã, em Ermesinde.

O alerta para o acidente, na rua Rodrigues de Freitas, foi dado pelas 08h20. O passageiro foi socorrido no local pelos Bombeiros de Ermesinde e transportado para o Hospital de S. João, no Porto, com ferimentos leves. Ao que o CM conseguiu apurar, a situação já foi resolvida e os meios já deixaram o local.

A PSP esteve no local.