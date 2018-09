Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre autocarro e elétrico faz nove feridos em Lisboa

Alerta foi dado às 18h21, no Cais do Sodré.

19:05

Uma colisão entre um autocarro e um elétrico fez nove feridos no Cais do Sodré, em Lisboa. O alerta para o acidente foi dado esta quinta-feira às 18h21.



As vítimas estão a ser assistida pelo INEM.



No local estão ainda oito bombeiros apoiados por dois veículos.



A PSP afirma ainda que o trânsito na zona do Cais do Sodré está condicionado.