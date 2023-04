Colisão entre camião e carro faz quatro feridos em Santarém

Uma colisão frontal envolvendo duas viaturas causou esta terça-feira ferimentos em quatro pessoas, sendo um ferido grave, um ferido ligeiro e dois assistidos. O acidente ocorreu na Estrada Nacional 3, em Vale de Santarém, na reta do Casal do Vinagre e antes da Ponte D’Asseca, no concelho de Santarém.

Para o local foram mobilizados 14 operacionais dos Bombeiros e da GNR, apoiados por cinco veículos. Durante o socorro aos feridos, o trânsito esteve cortado naquela zona da Estrada Nacional 3.

O alerta para o acidente é das 14h32 e duas horas depois ainda decorriam trabalhos de limpeza da via.