Um homem, de 43 anos, ficou ferido na sequência de uma violenta colisão entre um carro e um camião, esta sexta-feira à tarde, na EN13, em Vila Nova de Cerveira. A vítima teve de ser desencarcerada.



O alerta foi dado às 16h06. No local estiveram os Bombeiros de Vila Nova de Cerveira com duas viaturas e sete operacionais.





O homem foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo. A EN13 esteve cortada ao trânsito desde as 16h20. A GNR está agora a investigar as causas do acidente.