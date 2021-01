Colisão entre carrinha e camião faz um ferido em Felgueiras

Um camião colisão entre um camião e uma carrinha de transporte de mercadorias provocou um ferido esta manhã. O acidente ocorreu pouco depois das 10h30 numa estrada em Cabeça de Porca, Felgueiras.

O condutor da carrinha teve que ser desencarcerado pelos bombeiros de Felgueiras e apresentava ferimentos.





As causas da colisão estão ainda por apurar, mas testemunhas no local deram conta de que o piso estava escorregadio devido à formação de gelo.Os bombeiros de Felgueiras foram para o local com oito elementos e três viaturas. Também o INEM e a GNR foram chamados.