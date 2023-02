Uma mulher, de 50 anos, sofreu ferimentos ligeiros, esta manhã de quinta-feira, na sequência de uma colisão entre uma bicicleta e um carro, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 07h00, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na rua Central, em Cesar.A vítima, depois de assistida no local, recusou ser transportada para uma unidade hospitalar.Os bombeiros de Fajões mobilizaram sete operacionais apoiados por dois veículos. A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.