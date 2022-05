Um carro colidiu com um camião na manhã desta segunda-feira, acabando por capotar, na 2.ª Circular, sentido Lisboa-Sintra, junto à Escola Superior de Comunicação Social.O condutor do carro que capotou encontra-se com ferimentos ligeiros.No local estão os Bombeiros Sapadores de Lisboa e a Polícia de Trânsito.O alerta foi dado pelas 7h30 da manhã.Em atualização