Choque entre dois carros em Sintra faz um ferido e corta IC19 uma hora

Um choque entre dois carros, ocorrido pelas 12h00 de sexta-feira no IC19, sentido Lisboa-Sintra, junto ao Palácio de Queluz, levou ao corte do trânsito neste sentido por cerca de uma hora.Uma das viaturas capotou, e o condutor ficou ferido. Os bombeiros e a PSP removeram os veículos, e o trânsito foi reaberto pelas 13h00.Já pelas 11h50, em Caneças, Odivelas, um incêndio num carro cortou a circulação na EN250 durante 40 minutos. Por fim, a Estrada Nacional 1, junto a Castanheira do Ribatejo, esteve também cortada, entre as 12h30 e as 13h30, após o choque entre uma moto e um camião. Registou-se um ferido.