Colisão entre carro e camião faz cinco feridos na A1 no sentido Sul-Norte no Cartaxo

Uma colisão entre um carro e um camião fez esta sexta-feira à noite cinco feridos na A1, no sentido Sul-Norte, na zona do Cartaxo.



Segundo apurou o CM junto do CDOS de Lisboa, dois dos feridos foram considerados graves e três ligeiros.



A autoestrada esteve cortada. A circulação começa a fazer-se pela via mais à esquerda.



O alerta foi dado pelas 20h49.



Para o local foram acionados 30 operacionais, apoiados por 13 viaturas, entre bombeiros de Alcoentre, Cartaxo, Azambuja e Alenquer, assim como uma viatura da Cruz Vermelha de Aveiras.