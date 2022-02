Uma colisão entre um carro e um camião fez, esta segunda-feira, dois feridos ligeiros, com cerca de 30 anos, em Vila Nova de Famalicão.O acidente ocorreu quando o camião embateu com o muro de uma casa, tendo danificado a caixa de fornecimento de gás.O alerta foi dado às 10h39, para um acidente na Avenida Tomás Pereira, em Vale, São Martinho.As vítimas foram assistidas no local e levados para o hospital de Famalicão.No local estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicenses e a GNR.