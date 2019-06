Colisão entre carro e mota faz seis feridos em Guimarães

Seis pessoas ficaram feridas esta sexta-feira à noite na sequência de uma colisão entre um carro e uma mota, em em Briteiros São Salvador, Guimarães. Após o acidente, o automóvel saiu da estrada e caiu num ribeiro.



De acordo com o que o CM apurou, das seis vítimas, o condutor do motociclo ficou com ferimentos graves.





Os outros cinco feridos, que seguiam na viatura, ficaram com ferimentos ligeiros.O alerta para este acidente foi dado às 22h28 e foram mobilizados para o local um total de 14 operacionais.A GNR das Taipas e uma VMER de Guimarães também de deslocaram ao local.