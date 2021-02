Uma colisão entre um carro e uma mota provocou um ferido grave, esta quarta-feira à noite, na rua Mestre Guilherme Camarinha, em Paranhos, no Porto. A vítima foi assistida no local e transportada para o hospital.



No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários Portuenses e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de São João. A PSP também foi acionada e registou a ocorrência.

