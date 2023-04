Um homem morreu, esta quinta-feira de manhã, na sequência de uma colisão entre um carro e uma mota na rua Figueira de Mato, em Serzedo, Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado pouco antes das 07h00 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Aguda e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santo António. Apesar do esforço das equipas de socorro o óbito foi confirmado no local. A GNR tomou conta da ocorrência.Em atualização