A colisão entre cinco viaturas provocou, esta quarta-feira, dois feridos ligeiros, no IC33, no concelho de Grândola.



O alerta para o acidente foi dado às 14h38 e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Grândola com 10 operacionais, apoiados por 4 viaturas.





As duas vítimas com ferimentos considerados ligeiros, foram transportadas pelos bombeiros para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.



A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.