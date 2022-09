Uma colisão entre dois carros causou dois feridos esta terça-feira à tarde. O alerta foi dado às 15h03 para um acidente na EN101, em Soutelo, Vila Verde.



As vítimas, duas mulheres com cerca de 40 anos, foram assistidas no local e transportadas para o hospital.





Nesta ocorrência estiveram os bombeiros de Vila Verde e a GNR.