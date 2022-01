Colisão entre duas viaturas faz seis feridos em Sines

A colisão entre dois carros, um ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias, provocou esta tarde seis feridos em Sines, um deles com ferimentos graves.

Na viatura ligeira de passageiros seguia uma família, de onde resultaram quatros feridos ligeiros, três crianças e um adulto. Um adulto que seguia nesta viatura recusou ser transportado ao hospital.

Na viatura ligeira de mercadorias, seguiam dois adultos, um sofreu ferimentos graves e outro ligeiro.

Os feridos foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 14h23, e nas operações de socorro estiveram meios e operacionais dos Bombeiros Voluntários de Sines e de Santo André.

A GNR de Sines esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.